An der Podiumsdiskussion für Züchter werden ein Fluence-Experte und Kunden teilnehmen, die sich mit der Qualität der Ernte unter den angespannten Marktbedingungen befassen. Am Fluence-Stand werden Produkte und informative Vorträge angeboten.

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Cannabis- und Lebensmittelerzeugung, hat angekündigt, dass das Unternehmen auf der MJBizCon, der führenden Konferenz der Cannabisbranche, in großem Umfang vertreten sein wird. Casey Rivero, Cannabis Solutions Architect von Fluence, wird zusammen mit Fluence-Kunden in einer Diskussionsrunde darüber sprechen, wie Züchter die Qualität ihrer Ernte maximieren können. Darüber hinaus investiert das Unternehmen auf der diesjährigen Konferenz in die Vernetzung der Cannabis-Community, indem es Produktvorführungen aus dem Sortiment der führenden LED-Beleuchtungslösungen von Fluence anbietet und eine Reihe von Gesprächen zwischen Züchtern und Fluence-Experten am Stand des Unternehmens veranstaltet.

Der von MJBizDaily-Reporter Solomon Israel moderierte Vortrag von Rivero mit dem Titel "Powering Through Market Conditions: Wie Züchter in etablierten Märkten ihre Qualität verdoppeln und ihren Gewinn steigern", bietet Züchtern konkrete Schritte, die sie unternehmen können, um in einem unsicheren Markt zu bestehen. Rivero, ein ehemaliger Cannabiszüchter, wird von Travis Higginbotham, StateHouse-Vice President für den Anbau, Chris Castle, COO und Mitbegründer von Flora Flame, Andrew Reich, Bereichsleiter bei SunMed Growers, und Tyler Smith, Hauptberater bei Smith Cultivations, begleitet. Die Podiumsdiskussion findet am Donnerstag, den 30. November, von 10 bis 10.40 Uhr (PST) in Raum N259 statt.

"Obwohl ich seit Jahren meinen eigenen Anbau betreibe, lerne ich jeden Tag von den Züchtern, mit denen wir zusammenarbeiten, dazu", berichtete Rivero. "Ich fühle mich geehrt, neben einigen der erfolgreichsten und innovativsten Züchter der Branche zu sitzen und unser Know-how aus erster Hand darüber zu teilen, was erforderlich ist, um ein Produkt von höchster Qualität auf den Markt zu bringen."

Das Unternehmen wird außerdem während der gesamten Messe am Fluence-Stand (Nr. 43023) eine Reihe von Gesprächen mit Züchtern veranstalten. Im Rahmen dieser Reihe können sich die Züchter über innovative HPS-Nachrüstungsstrategien, Beleuchtungslösungen für den Zwischenkronenbereich und andere Themen informieren, die in der Cannabisbranche von Bedeutung sind. Die Züchter haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Ratschläge von Experten auf ihrem Gebiet einzuholen, darunter Taylor Kirk und Dr. Jason Matlock von der Fluence-Abteilung Horticulture Services sowie Dr. David Hawley, leitender Wissenschaftler und Leiter der Fluence-Abteilung Crop Research. Eine detaillierte Aufstellung der Sitzungen, einschließlich der Termine und der vorgestellten Experten, finden Sie in der Woche der Messe in den sozialen Medien von Fluence.

"Die MJBizCon ist eine Gelegenheit für die klügsten Köpfe der Cannabisbranche, zusammenzukommen und sich über die neuesten Innovationen in allen Bereichen der Branche auszutauschen", so Lorrie Schultz, Senior Vice President of Marketing bei Fluence. "Wir freuen uns darauf, den Stimmen unserer Kunden Gehör zu verschaffen und die Erkenntnisse unserer hauseigenen Cannabis-Experten weiterzugeben, um zu zeigen, wie die LED-Technologie von Fluence den Züchtern helfen kann, intelligenter, effizienter und in höchster Qualität anzubauen."

Die Experten von Fluence werden auch Produkte aus der Palette der LED-Technologien des Unternehmens vorführen, darunter die RAPTR-, VYPR-, SPYDR-, RAZR- und VYNE-Leuchten, die allesamt entwickelt wurden, um Cannabiszüchtern entscheidende Vorteile zu bringen. Laut dem kürzlich von Fluence und der Cannabis Business Times veröffentlichten Bericht "State of the Cannabis Lighting Market" (Stand des Cannabis-Beleuchtungsmarktes) stellen sich die Züchter den aktuellen Herausforderungen der Branche, indem sie sich vor allem auf die Qualität der Ernte konzentrieren. Die LED-Technologie und die Anbauexpertise von Fluence helfen Cannabiszüchtern rund um den Globus, die Dichte und Qualität der Knospen zu verbessern und den finanziellen Erfolg zu steigern.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Pflanzenproduktion und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und engagiert sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshauszüchtern. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, USA, der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Unternehmenseinheit im Rahmen von Signifys Geschäftssparte Digital Solutions. Um weitere Informationen über Fluence zu erhalten, besuchen Sie bitte www.fluence-led.com.

