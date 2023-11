Verbesserungen an Esris Platform-as-a-Service werden Entwicklern und Unternehmen dabei helfen, Lösungen effizienter und sicherer zu erstellen

Im Jahr 2021 brachte Esri, der weltweite Marktführer im Bereich Standortinformationen, die ArcGIS-Plattform auf den Markt, eine Geodaten-Platform-as-a-Service (PaaS) für Entwickler, die damit Standortfunktionen in ihre Apps, Business-Systeme und Produkte integrieren können. Nun fügt das Unternehmen zwei neue verbesserte Dienste zur ArcGIS-Plattform hinzu, um die Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Sicherheit zu verbessern, mit denen Benutzer diese Ziele für ihre Organisationen erreichen können.

Die neuen Services umfassen Folgendes:

Places - Zugriff auf Daten zu interessanten Orten, die eine Vielzahl von standort- und attributbasierten Kriterien umfassen und Merkmale in der gebauten und natürlichen Umgebung der Erde beschreiben. Dazu gehören Einzelhandelsstandorte, öffentliche Einrichtungen und Landschaften. Places bietet Einblick darüber, was Menschen an einen Ort zieht, und unterstützt die Standortauswahl, Marktanalyse und Vertriebsplanung.

Zugriff auf Daten zu interessanten Orten, die eine Vielzahl von standort- und attributbasierten Kriterien umfassen und Merkmale in der gebauten und natürlichen Umgebung der Erde beschreiben. Dazu gehören Einzelhandelsstandorte, öffentliche Einrichtungen und Landschaften. Places bietet Einblick darüber, was Menschen an einen Ort zieht, und unterstützt die Standortauswahl, Marktanalyse und Vertriebsplanung. Data Hosting - Profitieren Sie von einer einfachen und sicheren Lösung zum Speichern, Verwalten und Abrufen von standortbasierten Daten. Mit der Eigentümerschaft über ihre Daten können Entwickler gehostete Layer und Services erstellen, die es Benutzern ermöglichen, Daten in Anwendungen abzufragen, zu bearbeiten und zu analysieren.

Die ArcGIS-Plattform umfasst fortan auch die neueste Version des Basemap-Styles-Services. Diese weltweite Sammlung von gebrauchsfertigen Kartenstilen dient als Grundlage für Apps, auf die Entwickler mit lokalisierten Sprachen und Geografien zugreifen können, um ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Zu den Aktualisierungen gehören ein benutzerfreundlicher URL-Endpunkt, Zugang zu über 50 verschiedenen ArcGIS- und OpenStreetMap-Basemap-Styles sowie die Möglichkeit, lokalisierte Ortsbezeichnungen weltweit in über 30 Sprachen anzuzeigen.

"Die neuen verbesserten Dienste, die zur ArcGIS-Plattform hinzugefügt wurden, ermöglichen es Entwicklern, ihre Apps schneller und im Rahmen des Budgets zu erstellen, was den Organisationen, die sie unterstützen, das Vertrauen gibt, zu expandieren", sagte David Cardella, Produktmanager für Entwicklertechnologien bei Esri. "Places bietet Entwicklern auf Abruf Zugriff auf über 1.000 Kategorien von Places-Daten, während Data Hosting es Entwicklern und Unternehmen ermöglicht, ihre Daten sicher als Service zu speichern, ihre Datenhoheit zu behalten und die Wartungskosten zu reduzieren."

Die ArcGIS-Plattform bietet Entwicklern direkten Zugriff auf die leistungsstarken Standortdienste von Esri, und das mithilfe der APIs und Web-Frameworks ihrer Wahl. Die mit Entwicklern und ihren Apps skalierbare ArcGIS-Plattform lässt Kunden dasselbe Framework und dieselben Dienste nutzen, unabhängig davon, ob sie Dutzende oder Millionen von Benutzern unterstützen.

Weitere Informationen über die ArcGIS-Plattform und ihre kostengünstigen, hochwertigen Standortdienste für Entwickler finden Sie auf der Webpage go.esri.com/Platform-Learn-More.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

Copyright 2023 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri Globus-Logo, The Science of Where, ArcGIS, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den USA, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Ländern. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken der jeweiligen Markeninhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231116515494/de/

Contacts:

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobil: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com