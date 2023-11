Washington (ots/PRNewswire) -CGTN America & CGTN UN Veröffentlichung "CMG hält eine Veranstaltung zum zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA in San Francisco ab"Anlässlich des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der auf Einladung von US-Präsident Joe Biden am chinesisch-amerikanischen Gipfeltreffen und am 30. APEC-Wirtschaftsgipfel teilnimmt, organisierten die China Media Group und die U.S.-China Youth and Student Exchange Association am 16. November in San Francisco, USA gemeinsam die Veranstaltung "Enduring Friendship", um über den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA zu diskutieren.Shen Haixiong, Präsident und Chefredakteur der China Media Group, führte während der Veranstaltung ausführliche und freundliche Gespräche mit Gästen aus verschiedenen Bereichen in den USA und hielt eine Begrüßungsrede.Shen wies darauf hin, dass San Franciscos Chinatown seit Jahrhunderten ein Mikrokosmos des Ost-West-Kulturaustauschs sei. Die Freundschaft zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Volk habe nicht nur die Kontinente überwunden, sondern auch die Zeit überdauert.Shen betonte, dass die Beziehungen zwischen China und den USA die wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt seien und dass die Medien eine entscheidende Rolle bei der Förderung des zwischenmenschlichen Austauschs und der Freundschaft spielten. Präsident Xi Jinping hat darauf hingewiesen, dass das Fundament und die Hoffnung der Beziehungen zwischen China und den USA auf den Menschen und die Zukunft auf der Jugend liege und dass die Lebendigkeit aus der Interaktion vor Ort erwachse. Die China Media Group ist entschlossen, mit allen befreundeten Menschen zusammenzuarbeiten, um Weisheit und Kraft zur gesunden Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA beizutragen.Sarah Lande, ehemalige Geschäftsführerin von Iowa Sister States und eine alte Freundin Chinas, John Easterbrook, Enkel von General Joseph Stilwell, und Elyn Maclnnes, leitende Forscherin bei der Kuliang Tourism and Culture Association, sprachen ebenfalls auf der Veranstaltung. Sie begrüßten die Unterstützung von Präsident Xi für den zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA und bekundeten ihr Engagement für die Stärkung des gegenseitigen Verständnisses und die Weitergabe der Freundschaft zwischen China und den USA an künftige Generationen.Die China Media Group tauschte ebenfalls Vereinbarungen mit der Sino-American Aviation Heritage Foundation, der Helen Foster Snow Foundation und der U.S.-China Youth and Student Exchange Association aus, um die Zusammenarbeit in Bereichen wie Medienpartnerschaft, Bildung und Kulturaustausch zu fördern.Auf der Veranstaltung trat der Chor der Lincoln High School aus Tacoma, Washington, auf, der sowohl ein englisches als auch ein chinesisches Lied sang. Darüber hinaus trat eine Gruppe junger Studenten aus China und den USA per Video auf und vermittelte ihre Hoffnung auf eine dauerhafte Freundschaft zwischen den beiden Ländern.(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV verbreitet. Weitere Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C. erhältlich.)Kontakt: Summer PanDistribution@cgtnamerica.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cgtn-un-cmg-halt-veranstaltung-zum-zwischenmenschlichen-austausch-zwischen-china-und-den-usa-in-san-francisco-ab-301991510.htmlOriginal-Content von: CGTN America, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172593/5651064