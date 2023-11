Datacolor AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Datacolor im Geschäftsjahr 2022/23



17.11.2023 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medieninformation

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Datacolor erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 mit einem breiten Angebot an Produkten und Lösungen für ein effizientes, präzises und digitales Farbmanagement einen neuen Umsatzrekord. Während die Verkäufe an industrielle Kunden deutlich gesteigert wurden, lagen die Umsätze im Konsumentenmarkt aufgrund der konjunkturbedingten Kundenzurückhaltung unter dem guten Vorjahreswert.

Im Mai 2023 übernahm Datacolor die auf Software für Farbrezepturen und Farbkommunikation spezialisierte Schweizer matchmycolor GmbH. Das Technologieunternehmen wurde nach der Integration ab 1. Mai 2023 für fünf Monate konsolidiert, wobei sich der Einfluss der Akquisitions- und Integrationskosten auf die Ergebnisse in den zwei Geschäftsjahren 2022/23 und 2023/24 verteilen. Mit der Übernahme der matchmycolor stärkte Datacolor ihre Marktposition für Farbmanagement-Software in ihren Kernmärkten Textil- und Bekleidungs-, Farben-, Lack-, Kunststoff- und Automobilindustrie und erweiterte ihre globale Präsenz im Farbmanagementmarkt unter anderem in den Sektoren Druckfarben und Druckindustrie. Die Integration des innovativen Schweizer Software-Unternehmens entspricht der Strategie von Datacolor, die Kundenbasis mit modernsten Farbmanagementlösungen kontinuierlich auszubauen und das organische Wachstum mit Akquisitionen zu unterstützen, die das Geschäftsmodell ergänzen.

Datacolor steigerte nach zwei Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten den Umsatz im Geschäftsjahr 2022/23 in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld und bestätigt ihre starke Position im internationalen Farbmanagementmarkt. Mit erneut massgeblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung lancierte Datacolor in allen Geschäftsbereichen wiederum mehrere neue Produkte auf dem neusten Stand der Technik. Die globale Vertriebs- und Marketingorganisation wurde weiter ausgebaut, insbesondere in Asien, dem grössten und am schnellsten wachsenden Markt von Datacolor. Mit Datacolor Certify und Datacolor Guardian steigerte Datacolor auch in den Bereichen Farbzertifizierung und Farbkalibrierung den Umsatz mit Dienstleistungen. Nachdem die Rekrutierung von qualifiziertem Personal zu Beginn des Geschäftsjahrs noch eine Herausforderung darstellte, verbesserte sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt zunehmend und die meisten offenen Stellen konnten besetzt werden. Im Berichtsjahr beschäftigte Datacolor durchschnittlich 426 (387) Mitarbeitende.

Der Nettoumsatz wurde um 6,7%, in Lokalwährungen um 9,5%, auf USD 93,2 Mio. (Geschäftsjahr 2021/22: USD 87,4 Mio.) gesteigert. Der höhere Umsatz, ein aufgrund der margenstarken Softwareprodukte der matchmycolor vorteilhaftere Produktmix sowie ein straffes Kostenmanagement ermöglichten einen hohen Bruttogewinn von USD 62,4 Mio., entsprechend einer Bruttogewinnmarge von 66,9% (66,3%). Im Betriebsergebnis sind die erwähnte erste Tranche der Akquisitionskosten sowie die angekündigten und ausserordentlichen Kosten im Zusammenhang mit dem am 3. Juli 2023 angekündigten öffentlichen Kaufangebot vom Hauptaktionär für alle sich im Publikum befindenden Datacolor-Aktien enthalten. Der resultierende EBITDA für das Geschäftsjahr beträgt somit USD 10,7 Mio. (USD 12,9 Mio.) und die EBITDA-Marge 11,5% (14,8%). Der EBIT beträgt USD 8,1 Mio. (USD 11,2 Mio.) und die EBIT-Marge 8,7% (12,8%). Der Reingewinn verbesserte sich deutlich auf USD 10,9 Mio. (USD 5,2 Mio.), hauptsächlich aufgrund des guten Finanzergebnisses von USD 3,3 Mio. (USD -5,5 Mio.) sowie eines positivem einmaligen Steuereffekts in den USA. Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug im Geschäftsjahr 2022/23 USD 67,6 (USD 31,81).

Weiteres Umsatzwachstum in allen Marktregionen

Datacolor steigerte in der Berichtsperiode den Umsatz in allen Marktregionen. Die grösste Zunahme wurde in Europa verzeichnet, trotz der Abschwächung des Euro zum US-Dollar. Zu dieser Entwicklung beigetragen haben auch die innovativen Software-Produkte der matchmycolor, die bisher hauptsächlich im europäischen Markt vertrieben wurden. Der Umsatzanteil Europas stieg damit auf 31% (29%). Asien ist mit einem Anteil von 43% (44%) weiterhin die umsatzstärkste Region von Datacolor. Die amerikanischen Märkte steuerten 26% (27%) zum Gruppenumsatz bei.

Eigene Kundenbetreuung ausgebaut

Im April 2023 hat Datacolor angekündigt, den bisher über einen Agenten betreuten Markt Skandinavien mit Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island künftig direkt zu betreuen. Der Schritt entspricht der Strategie des Unternehmens, seinen Kunden jederzeit ein fortschrittliches Service- und Support-Angebot aus einer Hand zu bieten.

Neue Software-Produkte und Messinstrumente lanciert

Datacolor investierte im Geschäftsjahr 2022/23 wiederum massgeblich in die Entwicklung neuer Produkte, insbesondere in das Cloud basierte Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) für Datacolor-Industrieprodukte, das Kunden beim effizienten Datenaustausch, bei Big-Data-Analysen und bei der Erhöhung der Prozessflexibilität unterstützt. Mit der Integration der matchmycolor wurde die Kompetenz in der Software-Entwicklung und in der Einführung von SaaS-Produkten weiter gestärkt.

Für den Konsumentenmarkt lancierte Datacolor mit Spyder X2 Elite und Spyder X2 Ultra die neuste Generation ihrer effizienten Systeme zur Farbkalibrierung von Monitoren. Datacolor Spyder X2 Elite ermöglicht mit einer noch übersichtlicheren Benutzeroberfläche und erweiterten Kalibrierungsfunktionen eine effektive Farbkalibrierung in weniger als zwei Minuten. Datacolor Spyder X2 Ultra bietet zusätzliche Sensorfunktionen und eignet sich zur Farbkalibrierung von HDR-Monitoren, insbesondere bei Foto-, Video- und Hybridanwendungen sowie für die Anzeige von Hochkontrastbildern auf mit Computern verbundenen Bildschirmen und Projektoren. Datacolor Spyder Checkr Video ist ein neues Farbreferenzinstrument im Taschenformat, das mit einer Vielzahl professioneller Videogeräte und Bearbeitungssoftwarelösungen verwendet werden kann und eine präzise Farbe und Belichtung von Videos ermöglicht. Mit dem Datacolor Spyder Checkr Video lassen sich eine oder mehrere Kamera- und Objektivkombinationen schnell und präzise kalibrieren. Damit wird die Farbgenauigkeit bereits zu Beginn einer Aufnahme gewährleistet und die Postproduktion für eine nahtlose Videobearbeitung optimiert.

Solide Bilanz

Die Bilanzsumme der Datacolor AG lag zum Ende des Geschäftsjahrs 2022/23 mit USD 95,6 Mio. (30.09.2022: USD 81,3 Mio.) deutlich über dem Vorjahr. Die Ausweitung der Bilanzsumme erklärt sich hauptsächlich durch das immaterielle Anlagevermögen aus der Akquisition von der matchmycolor. Weiterhin verfügt Datacolor über eine substanzielle Nettoliquidität inklusive Finanzanlagen von USD 42,7 Mio. (30.9.2022: USD 43,7 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen am Bilanzstichtag USD 9,3 Mio. (USD 11,0 Mio.). Nach einer deutlichen Zunahme im Vorjahr nahm der Lagerbestand im Berichtsjahr wieder leicht ab und entsprach zum Ende des Geschäftsjahrs USD 12,4 Mio. (30.9.2022: USD 13,0 Mio.). Datacolor ist weiterhin schuldenfrei und verfügt über eine solide Eigenkapitalquote von 59,5% (30.9.2022: 58,8%).

Datacolor AG

Die Holdinggesellschaft Datacolor AG erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Gewinn von

CHF 4,6 Mio. (Geschäftsjahr 2021/22: CHF 4,3 Mio.). Nach Ausschüttung einer Dividende von CHF 3,2 Mio. für das Geschäftsjahr 2021/22 verfügte die Holdinggesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs am 30. September 2023 über ein Eigenkapital von CHF 13,8 Mio. (30.9.2022: CHF 12,9 Mio.). Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 7. Dezember 2023 keine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/23.

Öffentliches Kaufangebot für die Aktien der Datacolor AG

Am 3. Juli 2023 kündigte der Verwaltungsratspräsident von Datacolor, Werner Dubach, ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Datacolor AG an. Mit dem Kaufangebot, das von den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern der Datacolor einstimmig unterstützt wurde, ermöglichte Werner Dubach den Aktionären der Datacolor, ihre wenig liquiden Datacolor-Aktien zu einem fairen Preis zu verkaufen, ohne das Risiko einzugehen, überdurchschnittliche Kursschwankungen auszulösen. Das öffentliche Kaufangebot fand breiten Zuspruch und Werner Dubach konnte am 16. Oktober 2023 den erfolgreichen Abschluss bekanntgeben.

Ausblick

Im Rahmen des Kaufangebots kommunizierten Werner Dubach und die Datacolor AG die Absicht, nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion die Aktien der Datacolor AG von der Börse zu nehmen. Auch nach der Dekotierung der Datacolor-Aktien soll die Datacolor langfristig weitergeführt und die Marktposition der im Bereich Farbmanagement zu den international führenden Unternehmen zählenden Datacolor ausgebaut werden. Weiterhin soll die organische Entwicklung von Datacolor auch mit Akquisitionen unterstützt werden.

Der vollständige Geschäftsbericht 2022/23 ist verfügbar unter: https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen/

Rotkreuz, 17. November 2023

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner https://ir.datacolor.com/ Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz Finanztermine 7. Dezember 2023 Generalversammlung 2022/23 7. Mai 2024 Publikation Halbjahresbericht 2023/24 29. Oktober 2024 Publikation Eckdaten Geschäftsbericht 2023/24 19. November 2024 Publikation Geschäftsbericht 2023/24 10. Dezember 2024 Generalversammlung 2023/24