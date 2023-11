Dieser ETF ist so billig, dass ihn Anleger schon fast geschenkt bekommen. Doch lohnt sich hier ein Einstieg? Und ist der Indexfonds trotz seiner niedrigen Kosten auch wirklich ein gutes Produkt? Der Wettbewerb auf dem Markt für ETFs steigt immer weiter, was besonders vorteilhaft für Kunden ist. Denn durch den ständigen Anbieterstreit sinken die Gebühren für die Indexfonds auf immer neue Tiefs. Während in früheren Zeiten Fonds eine Verwaltungsgebühr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...