Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 07:30 Uhr, Italien: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen 11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen Konzern Auslieferungen 10/23 14:00 Uhr, USA: Eli Lilly zu Investitionsvorhaben in Deutschland u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Berlin Deutschland: Lang & Schwarz, Q3-Zahlen