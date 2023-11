Der amerikanische Technologiekonzern Agilent Technologies Inc. (ISIN: US00846U1016, NYSE: A) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar an seine Aktionäre. Gegenüber dem Vorquartal ist diese eine Erhöhung um 5 Prozent. Der Auszahltag ist der 24. Januar 2024. Record day ist der 2. Januar 2024. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 0,92 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim ...

