Aarau (pta/17.11.2023/07:30) - Die Partino Mobile Energie AG mit Sitz in Oberentfelden ist ein namhafter Anbieter für intelligente Lösungen im Bereich Elektromobilität. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Lastmanagement von Ladestationen und dem Backend zum Betreiben der Ladestationen. Die AEW Energie AG beteiligt sich mit 33 % am Aargauer Unternehmen und stärkt damit ihre Kompetenz im Bereich Elektromobilität.

Die AEW Energie AG verfolgt das Ziel, im Bereich Elektromobilität eine aktive und führende Rolle zu übernehmen und in integrierte Lösungen und Dienstleistungen zu investieren. Sie arbeitet dazu bereits seit längerer Zeit erfolgreich mit der Partino Mobile Energie AG mit Sitz in Oberentfelden zusammen. Als Folge dieser erfolgreichen Zusammenarbeit sind beide Unternehmen übereingekommen, eine engere Partnerschaft einzugehen: die AEW beteiligt sich mit 33 % an Partino.

Der Fokus von Partino liegt auf dem Lastmanagement von Ladestationen und dem Backend zum Betreiben der Ladestationen. Zusammen mit Partino hat die AEW bereits zahlreiche Mehrfamilienhäuser mit intelligenten Ladestationen ausgestattet.

«Die Nachfrage nach innovativen E-Mobilitätslösungen steigt sehr stark. Dank der Beteiligung an Partino können wir unsere Kompetenz und unser Angebot im Bereich E-Mobilität massgeblich ausbauen. Mit Partino sind wir in der Lage, komplexe Projekte effizient umzusetzen und integrierte, dynamische Lastmanagement-Systeme zum Beispiel für Mehrfamilienhäuser anzubieten», so Arian Rohs, Leiter Mobility Solutions bei der AEW.

Die Elektromobilität ist längst mehr als nur ein Trend; sie ist zu einer strategischen Priorität geworden, sowohl für Unternehmen als auch für Immobilienverwaltungen und Gemeinden. Doch der Übergang zu Elektromobilität erfordert Fachwissen und Ressourcen, die nicht immer vorhanden sind. Die AEW hat sich im Bereich Elektromobilität umfassende Kompetenzen aufgebaut und kann heute von Engineering über Carsharing (Swiss E-Car) bis zu Mobility as a Service integrierte Lösungen anbieten. Die Beteiligung an Partino ergänzt das Portfolio der AEW ideal.

Das Closing der Transaktion wird im Februar 2024 stattfinden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

