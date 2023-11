DJ Bayer platziert für 5,75 Milliarden Dollar neue Anleihen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat am Donnerstag für insgesamt 5,75 Milliarden US-Dollar Anleihen platziert. Die Platzierung bestand aus fünf Tranchen mit Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in Leverkusen mit.

Alle Tranchen seien mehrfach überzeichnet gewesen. Die Anleihekupons reichen von 6,125 Prozent (3 Jahre Laufzeit) bis 6,875 Prozent (30 Jahre).

Bayer erklärte, die Erlöse seien für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.

November 17, 2023 01:43 ET (06:43 GMT)

