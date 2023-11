DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AMTD IDEA G.SP.ADR/6 CL.A 9AM0 US00180G3048 BAW/UFN

SENESTECH INC.NEW DL-,001 SE81 US81720R5054 BAW/UFN

TRIVAGO A SP.ADS/5 EO-,06 TVA0 US89686D3035 BAW/UFN

