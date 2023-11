Der Versicherungskonzern Chubb Limited (ISIN: CH0044328745, NYSE: CB) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 86 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 5. Januar 2024 (Record date: 15. Dezember 2023). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 3,44 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 222,00 US-Dollar (Stand: 16. November 2023) ...

