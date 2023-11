The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.11.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2023



ISIN Name

XS1823532640 BNP PARIBAS 18/23 MTN

XS1523136247 A.N.Z. BKG GRP 16/23 MTN

US445545AJ57 HUNGARY 13/23

US118230AN13 BUCKEYE PARTNERS 14/24

DE000A2E4DG1 AAREAL BANK MTN S.296

US404280CW70 HSBC HLDGS 21/24 FLR

AU3CB0258614 TOYOTA FIN. 18/23 MTN

USU9273ADD47 VW GRP AMER 20/23 REGS

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken