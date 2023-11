The following instruments on XETRA do have their first trading 17.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.11.2023Aktien1 US00180G3048 AMTD IDEA Group ADR2 AU0000305542 Iondrive Ltd.3 CA65405R2037 Nicola Mining Inc.4 US81720R5054 SenesTech Inc.5 US89686D3035 trivago N.V. ADRAnleihen/ETF1 US023608AP74 Ameren Corp.2 XS2723577149 Carrier Global Corp.3 XS2723575879 Carrier Global Corp.4 US876030AB38 Tapestry Inc.5 US876030AD93 Tapestry Inc.6 US876030AE76 Tapestry Inc.7 US876030AF42 Tapestry Inc.8 FR001400M2F4 Téléperformance SE9 XS2722190795 Deutsche Bahn Finance GmbH10 US251526CU14 Deutsche Bank AG11 EU000A3K4EN5 Europäische Union12 USC39555AE44 goeasy Ltd.13 USU46093AH05 IQVIA Inc.14 XS2722876609 Lettland, Republik15 USU8936PBA04 Transdigm Inc.16 XS2721513260 B & M European Value Retail S.A.17 XS2723569559 Carrier Global Corp.18 XS2722858532 Coöperatieve Rabobank U.A.19 US876030AC11 Tapestry Inc.20 FR001400M2G2 Téléperformance SE21 US808513CJ29 Charles Schwab Corp.22 DE000HLB52P4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB52N9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB52M1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB52L3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB52H1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB52T6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB52J7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB52G3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HLB52K5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 CH1305916764 Roche Kapitalmarkt AG32 IE000QQ8Z0D8 Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF33 IE000WYTQSF9 INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF34 LU1169821029 UBS (Lux) - MSCI United Kingdom UCITS ETF