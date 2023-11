Am Ende einer starken Handelswoche sieht es für den DAX zunächst nach weiteren Kursgewinnen aus. Am Freitag steigt der deutsche Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start um 0,1 Prozent auf 15.807 Zähler. Binnen weniger Wochen hat der DAX damit rund 1.000 Punkte an Wert zugelegt. Zuletzt sorgten die Q3-Rekordzahlen des Industriekonzerns Siemens für gute Stimmung in Frankfurt. Gesucht waren zudem die Aktien des Chipherstellers Infineon und die des Immobilienriesen Vonovia. Aus Asien kommen am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...