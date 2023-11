Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt im SSA-Segments startete am Dienstag mit der Platzierung der letzten syndizierten Anleihe der EU in diesem Jahr, so die Analysten der Helaba.Der 5-jährige Bond mit einem Volumen von 5 Mrd. EUR sei nicht überraschend zehnfach überzeichnet gewesen. Zusätzlich sei der bis Februar 2048 laufende Green Bond (unter NextGenerationEU) um 3 Mrd. EUR aufgestockt worden. Die Nachfrage der Investoren sei enorm und das Buch schließlich 20fach überzeichnet gewesen. Bei beiden Tranchen habe sich der finale Spread um 2 Bp auf MS +4 bzw. MS + 72 Bp eingeengt. ...

