© Foto: Boris Roessler/dpa



Der DAX setzt seine beeindruckende Gewinnserie fort, mit vorbörslichen Anzeichen für weitere leichte Kursgewinne. Trotz zurückhaltender Signale von den internationalen Märkten, steht der deutsche Leitindex laut dem Broker IG kurz vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher bei 15.832 Punkten. Damit knüpft er an seine jüngsten Erfolge an, nachdem er in dieser Woche bereits um über vier Prozent zugelegt hatte. Aus technischer Sicht ist das nächste Ziel für den DAX nun die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten, besonders nach dem Durchbrechen der 200-Tage-Linie. Der Aufwärtstrend im November werde durch deutlich gesunkene Zinserwartungen gestützt, wobei die Märkte eine weitere Zinserhöhung …