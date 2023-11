EUR/USD gewinnt an Stärke - erhöhte Chancen für Long-Trades von Sven Weisenhaus Die US-Verbraucherpreisdaten haben am Dienstag dieser Woche nicht nur an den Aktienmärkten für deutliche Kurssprünge gesorgt, sondern auch am Devisenmarkt. Der EUR/USD schoss kräftig nach oben (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart), brach dabei dynamisch aus seinem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal aus und kehrte in seinen längerfristigen Aufwärtstrendkanal zurück. Der Grund für diese Marktreaktion ist, dass durch den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...