Die amerikanische Restaurantkette YUM! BRANDS Inc. wird eine Quartalsdividende in Höhe von 60,5 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 8. Dezember 2023 (Record date ist der 28. November 2023). Das Unternehmen schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 2,42 $ aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 127,83 $ einer Dividendenrendite von 1,89 %. YUM! BRANDS startete im Jahr 2004 mit der Zahlung einer Dividendenausschüttung. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Im Februar 2023 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (57 US-Cents) eine Erhöhung der Dividende um 6,1 %.



Der Gesamtumsatz lag im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 bei 1,71 Mrd. $, während er im Vorjahr 1,64 Mrd. $ betragen hatte. Der Gewinn belief sich auf 416 Mio. $, im Vorjahr waren 331 Mio. $ hängengeblieben. Das ist yummy, yummy...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



