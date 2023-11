HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Während die Baumaschinenhersteller derzeit ein Rekordjahr in puncto Umsatz und Profitabilität verzeichneten, rechne er für 2024 und möglicherweise auch für die Folgejahre mit erheblichem Gegenwind, schrieb Analyst Tore Fangmann in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der im Vergleich zu den Höchstständen vom Sommer drastisch gesunkenen Bewertungen sehe er innerhalb des Investitionsgütersektors attraktivere Bewertungen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WACK012

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken