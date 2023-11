Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und über die Ichimoku-Wolke im Tageschart bei 15.750 Punkten nach oben ausbrechen. Das Tageshoch erreichte der DAX am Vortag bei 15.866 Punkten, leicht unter dem Widerstand bei 15.900 Punkten. Der DAX ging bei 15.839 Punkten aus dem Handel und zeigt sich am frühen Freitagmorgen im Bereich von 15.880 Punkten höher. Zu beachten ist der Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 16.000 Punkten, der als Anlaufmarke ...

