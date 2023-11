DJ PTA-Adhoc: RWT AG: RWT AG stellt Einbeziehungsantrag für den direct market plus der Wiener Börse

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rußbach (pta/17.11.2023/09:55) - Rußbach, am 17.11.2023

RWT AG mit dem Sitz in Rußbach am Paß Gschütt, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 600787 k, gibt bekannt, dass am Montag, dem 20.11.2023 ein Antrag auf Einbeziehung aller 13.500.000 Stückaktien der Gesellschaft in Vienna MTF der Wiener Börse, Marktsegment "direct market plus", bei der Wiener Börse eingebracht werden wird. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sollen ab Montag, 04.12.2023, unter der ISIN AT00RWTRACE1 im Vienna MTF im Marktsegment "direct market plus" (daher im Handelssystem Xetra® T7, von der Market Group DIPA) gehandelt werden. Die Aktie der Emittentin wird in das Handelsverfahren Auktion gemäß den "Handelsregeln für das automatisierte Handelssystem XETRA" aufgenommen sein. Der Referenzpreis der Aktien wurde mit EUR 2,68 je Aktie festgesetzt.

Über RWT AG:

Die RWT AG ist Eigentümer der RWT Hornegger & Thor GmbH, die sich auf die Präzisionsfertigung von Teilen und Werkzeugen für die Kraftfahrzeug- und Luftfahrtindustrie spezialisiert hat. Die RWT kann eine Vielzahl von Materialien bearbeiten, darunter Aluminium, Magnesium, Titan, Gussrohteile und hochfeste Kunststoffe. Das Unternehmen verfügt über einen hochmodernen, automatisierten Maschinenpark, der schnelle Durchlaufzeiten und hohe Effizienz bietet. Mit über 200 verschiedenen Produkten und Motorenkomponenten für den Motorsport ist die RWT breit aufgestellt. Sie setzt auf Automatisierung und Digitalisierung und ist mit der Möglichkeit der komplett mannlosen Fertigung ein Vorreiter der Industrie 4.0. Die RWT plant, ihren Branchenmix zu erweitern, insbesondere in den Bereichen Aerospace, Medizintechnik und Elektronik.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der RWT AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG oder zur WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, In Teilen oder zur Gänze IN den VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Rückfragehinweis und Kontakt:

RWT AG Gseng 90

A-5442 Russbach

Österreich

+43 6242 471

r.thor@r-w-t.com

Ansprechpartner:in:

Reinhard Thor

(Ende)

Aussender: RWT AG Adresse: Gseng 90, 5442 Rußbach Land: Österreich Ansprechpartner: Reinhard Thor Tel.: +43 6242 471-10 E-Mail: r.thor@r-w-t.com Website: www.rwt.ag

ISIN(s): AT00RWTRACE1 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

