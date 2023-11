München (ots) -Spektakuläres Comeback von Chefstrobel! Nach seinem technischen K.o. in der zweiten Runde bei der "The Great Fight Night" im letzten Jahr, wagt sich der beliebte Content Creator (612.273 Abonnent*innen auf Twitch) jetzt erneut in den Ring. Sein Gegner: Jan Schlappen (230.000 Follower*innen auf Instagram). Beide klopfen bereits große Sprüche. Doch wer von ihnen lässt im Ring auch Treffer folgen und geht als Gewinner nach Hause? Gastgeber Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt wieder zum spannenden Live-Event "The Great Fight Night" ein - kostenlos und exklusiv am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr im Livestream auf Joyn. Vor Ort treten insgesamt vierzehn deutsche Creator*innen in sieben Kämpfen gegeneinander an.Jan Schlappen zu seinem Gegner Chefstrobel: "Ich bin richtig motiviert und hab total Bock dich ausm Ring zu scheppern. Stell dich schon mal auf eine Niederlage ein."Chefstrobel erwidert: "Ich bin top vorbereitet auf unseren Fight! Ich hab letztes Jahr Blut geleckt und werde dir im Ring nichts schenken.""The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Offizielle Tickets für das beliebte Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf gibt es bei Ticketmaster (https://www.ticketmaster.de/artist/the-great-fight-night-tickets/1266364).Bei Fragen zum Live-Event: PEPPERSTARK GmbH, Luana Djuga, Tel.: +49 151 610 31317, luana.djuga@pepperstark.dePressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5651261