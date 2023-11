Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es hat den Anschein, dass sich die aktive Emissionsphase, die saisonal typisch im Herbst zu beobachten ist, auf diesen November bzw. die Zeit nach der Berichtssaison konzentriert, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum Covered Bond-Markt.Weiterhin gelte, dass Emissionen von Emittenten aus der ersten Reihe "leichter" zu platzieren seien, wenngleich auch andere Anleihen mit entsprechend attraktiver Spreadgestaltung ihre Abnehmer fänden. Einige Marktteilnehmer mögen angesichts der derzeit guten Aufnahmefähigkeit in allen Anlageklassen überrascht oder sogar misstrauisch sein, so die Analysten der Helaba. Die Mehrheit der Emittenten wähle daher eine vorsichtige, konservative Execution-Strategie, beispielsweise "will not grow" und kurze Vorlaufzeiten, um das Transaktionsrisiko zu minimieren. ...

