Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Kering (ISIN FR0000121485/ WKN 851223), einer der weltweit führenden Mode- und Accessoires-Hersteller, gibt die erfolgreiche Ausgabe einer ersten Pfund-Anleihe über einen Gesamtbetrag von 800 Mio. Pfund Sterling in zwei Tranchen bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...