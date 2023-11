Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Vermögensverwalter Ares Management nimmt über eine Anleihe (ISIN US03990BAA98/ WKN A3LQX9) 500 Millionen US-Dollar frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Während der Laufzeit werde ein Kupon in Höhe von 6,375% bezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 10.05.2024 und werde in der Folge im halbjährlichen Turnus fortgesetzt. Als Fälligkeitsdatum sei der 10.11.2028 festgelegt. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. Von Moody's gebe es ein Baa3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.11.2023) (17.11.2023/alc/n/a) ...

