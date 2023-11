Der schwedische Batteriehersteller Northvolt erhält weiteres Kapital in Höhe von 200 Millionen kanadischen Dollar, was rund 134 Millionen Euro entspricht. Das Geld kommt in Form einer Wandelschuldverschreibung von der Caisse de dépôt et placement du Québec. Mit dem Kapital wird der Bau der Ende September angekündigten Batteriezellenfabrik Nortvolt Six nahe Montreal in der kanadischen Provinz Québec unterstützt, der noch in diesem Jahr beginnen soll. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...