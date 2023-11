Für die SQM-Aktie (WKN: 895007) ging es am Donnerstag abermals um -8% bergab. Damit setzte das Papier des zweitgrößten Lithiumproduzenten der Welt seine monatelange Talfahrt fort und schloss den Handelstag auf einem neuen Jahrestief. Waren die Quartalszahlen der Sociedad Química y Minera de Chile so eine Enttäuschung? SQM vorgestellt Die Sociedad Quimica y Minera de Chile (kurz SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern mit Sitz in der Hauptstadt Santiago ...

