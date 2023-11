Der DAX hat am Ende einer starken Woche etwas weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel am Freitag um 0,55 Prozent auf 15.874 Punkte.Bei dem Börsenbarometer ist nun die runde Marke von 16.000 Punkten nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie (15.651 Punkte) das nächste Ziel. Diese beschreibt den langfristigen Trend.Auf Wochensicht deutet sich für den DAX ein Plus von gut vier Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...