Das ukrainische Militär konnte im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen nach eigener Darstellung im Süden des Landes am Fluss Dnipro zuletzt einige Erfolge erzielen.Nach dem Vorstoß über den Fluss meldeten die Streitkräfte am Freitag "eine ganze Reihe erfolgreicher Einsätze" am Ostufer in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...