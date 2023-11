Eine nachlassende Inflation in den USA sowie die Aussicht auf eine Zinswende der Fed haben den Goldpreis weiter in Richtung der Marke von 2.000 Dollar ansteigen lassen. Am Freitagmorgen erreichte der Preis je Feinunze Gold zeitweise 1.991 US-Dollar - es fehlt also nicht mehr viel. Nach Ansicht der Marktteilnehmer dürfte die US-Notenbank angesichts des geringeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...