Wie bereits in der vorläufigen Veröffentlichung (am 5. Oktober) angedeutet, hat CTS Eventim im dritten Quartal gute Ergebnisse erzielt. Die Ticketing-Einnahmen wuchsen um beeindruckende 27 % im Jahresvergleich, während sich der Umsatz im Bereich Live-Entertainment gut hielt und auf einer hohen vergleichbaren Basis stabil blieb. Die Umsätze in beiden Segmenten liegen nun deutlich über dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019. Die anhaltende Dynamik der letzten beiden Quartale spiegelt die stetige Nachfrage nach Tourneen, Konzerten und Live Entertainment wider. Angesichts einer Reihe von vielversprechenden Veranstaltungen hat das Management seine kürzlich angehobene Prognose für 2023 bekräftigt. Im nächsten Jahr dürfte die vollständige Konsolidierung des französischen Marktführers France Billet (ab Anfang 2024) die operative Leistung von CTS weiter steigern. Trotz einiger Bedenken hinsichtlich der Marktmacht, die die unerwünschte Aufmerksamkeit des deutschen Bundeskartellamts auf sich ziehen könnte, schätzen die Analysten von AlsterResearch die fundamentale Entwicklung von CTS weiterhin positiv ein. Die Analysten von AlsterResearch stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 72,00 (alt: EUR 67,50), nachdem sie ihre Schätzungen revidiert haben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





