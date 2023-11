In den kommenden Tagen wird MorphoSys die mit Spannung erwarteten entscheidenden klinischen Studiendaten zum Krebsmedikamenten-Kandidaten Pelabresib vorlegen. Anhand der Daten will die Gesellschaft in den USA die Zulassung beantragen - sofern die Daten einen solchen Antrag auch zulassen. Im Rahmen einer jüngsten Analysten-Konferenz scheinen sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...