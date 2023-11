Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Senior Unsecured Segment bleibt das Aktivitätsniveau erfreulich hoch, so die Analysten der Helaba.Dies gelte sowohl für Preferred als auch für Non-preferred Transaktionen. Besonders eindrucksvoll gewesen sei diese Woche die Emission der Société Générale, die am Dienstag sowohl eine Preferred Tranche in Höhe von 1 Mrd. EUR als auch eine Non-preferred Tranche in Höhe von 1,25 Mrd. EUR - Letztere mit immerhin 8-jähriger Laufzeit - erfolgreich bei Investoren habe unterbringen können. Auch wenn das allgemeine Spread-Niveau hoch sei, seien nur relativ niedrige Neuemissionsprämien erforderlich. Die Neuemissionen der Vorwochen würden eine starke Performance zeigen, gestützt durch das gute Marktsentiment. ...

