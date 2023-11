Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Pharmakonzern Sandoz refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN CH1290870968/ WKN A3LQNV) mit 350 Millionen Schweizer Franken, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon in Höhe von 2,6% werde erstmalig am 17.11.2024 gezahlt. Die Laufzeit dieser Anleihe ende am 17.11.2031. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen, dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's vergebe ein Baa2 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.11.2023) (17.11.2023/alc/n/a) ...

