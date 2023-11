Dem Wasserstoffspezialisten gelang im 3. Quartal eine positive Überraschung. Bei einer Umsatzsteigerung um 37 % auf rd. 400 Mio. $ (Konsens: 370 Mio. $) gelang eine deutliche Verbesserung beim Ergebnis je Aktie. Anstatt eines Verlustes von - 0,04 $ wie im Vorjahr schrieb man mit einem Nettogewinn von 0,15 $ je Aktie schwarze Zahlen. Sinkende Produktkosten ließen die Bruttomarge von 19,1 % auf 31,6 % springen. Insgesamt sollen die Produktkosten 2023 um 12 % gesenkt werden. Für das laufende Geschäftsjahr wurde der Umsatzausblick von 1,4 bis 1,5 Mrd. $ bestätigt. Die Analysten rechnen per 2025 bereits mit 2,52 Mrd. $ und einem Nettogewinn von 0,85 $ je Aktie, sodass sich für einen Wasserstoffwert ein günstiges KGV von 12 ergibt. Die veröffentlichten Zahlen bestärken uns in unserer positiven Sichtweise für die Aktie.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 46/2023.Weitere Themen im aktuellen Brief u. a.:- Plug Power: Die Geier kreisen- Alfen: Starke Zahlen- Samsung SDI: Genug korrigiert?- Rheinmetall: Vor PrognoseanhebungIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!