Varta bastelt an seinem Comeback und könnte zeitnah in die Gewinnzone seit Jahresbeginn eintauchen. Mit einem Umsatzplus von 10,9 Prozent auf 215,1 Mio. Euro im dritten Quartal lässt sich Varta an der Börse feiern. Bereinigt um einen Sondereffekt von 12,5 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Erstattung von Projekt-Anlaufkosten bleibt aber gerade noch ein Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...