Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der zyklische Höhepunkt der Renditen wurde im Oktober erreicht, so die Analysten der Helaba.Der jüngste Renditerückgang sei auf eine Reihe positiver Faktoren zurückzuführen, die jedoch an Wirkung verlieren würden.Der Sturm am Rentenmarkt sei zuletzt immer mehr abgeflaut. Nachdem die Marken von 5% bei zehnjährigen US-Treasuries und 3% bei Bunds im Oktober nicht überwunden worden seien, könnten die Anleger, vor allem aber Schuldner, im November wieder durchatmen. Deutlich sinkende Teuerungsraten dies- und jenseits des Atlantiks seien dabei die entscheidenden Einflüsse gewesen. In diesem Zuge hätten sich auch die Zinserwartungen bezüglich der Geldpolitik weiter zurückgebildet. ...

