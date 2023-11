London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von US-Staatsanleihen sind in der vergangenen Woche gesunken, nachdem der Verbraucherpreisindex für Oktober niedriger ausfiel als erwartet, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Gesamtinflation sei auf 3,2 Prozent im Jahresvergleich zurückgegangen. Die zugrunde liegende Kerninflation liege aber weiterhin bei 4 Prozent und damit doppelt so hoch wie das 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank Federal Reserve (FED). Dowding halte es daher noch für verfrüht, eine Lockerung der Geldpolitik zu erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...