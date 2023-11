Die Marktteilnehmer hatten in dieser Woche zahlreiche Wirtschaftsdaten einzuordnen. Auf der einen Seite hat der Inflationsrückgang in den USA für Begeisterung an der Börse gesorgt. Auf der anderen Seite hellten sich die Konjunkturaussichten hierzulande deutlich auf. Wie die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und den USA einzuordnen sind, erklärt Carsten Klude. Der Chefvolkswirt von M.M. Warburg legt den Fokus dabei vor allem auf die Geldpolitik der Federal Reserve und die Folgen für den Aktienmarkt. Worauf sich Anleger zum Jahresende einstellen können, erfahren Sie im Interview.