Die meistgehandelten Produkte: Porsche und Bayer im Fokus der Anleger

Der DAX® startet am Freitag wieder positiv in den frühen Handel und nimmt die 16.000er Marke in Angriff. Bis zum Mittag stieg der DAX® um 0,92% an und somit in den Bereich von 15.930 Punkten. Weiterhin treiben die flächendeckend gesunkenen Inflationsraten die Aktienmärkte, nachdem sich im Euroraum die Inflationsrate für den Oktober 2023 nun auch unter 3% befindet. Die positiven Nachrichten machen eine weitere Zinserhöhung durch die EZB erst einmal unwahrscheinlich.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Short-Produkte auf den DAX®. Darüber hinaus befinden sich neben einem Short-Produkt auf den Nasdaq-100® auch zwei Long-Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index unter den meistgehandelten Knock-out-Produkten. Im Bereich der Optionsscheine sind heute die Aktien der Porsche Automobil Holding SE und der Bayer AG am beliebtesten. Hier befinden sich unter den Top-5 der meistgehandelten Produkte an der Euwax drei Call-Optionen auf die Aktie der Porsche Automobil Holding SE und zwei Call-Optionen auf die Aktie der Bayer AG. Die Investoren favorisieren heute den DAX® bei den Faktoroptionsscheinen. Eine klare Richtung zeichnet sich hier allerdings nicht ab, denn es befinden sich drei Short-Produkte und zwei Long-Produkte auf den DAX® unter den beliebtesten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8GT3 2,48 15879,30 Punkte 16103,202973 Punkte 64,19 Open End DAX ® Put HC8GU4 5,41 15879,30 Punkte 16403,822824 Punkte 29,12 Open End Dow Jones Industrial Average Index Call HD0S77 5,39 35028,00 Punkte 34507,892466 Punkte 60,25 Open End Dow Jones Industrial Average Index Call HD0JZ8 11,66 35028,00 Punkte 33819,402216 Punkte 27,73 Open End Nasdaq-100® Put HC73FQ 10,55 15833,172735 Punkte 16973,662659 Punkte 13,80 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.11.2023; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Porsche Automobil Holding SE Call HC3URN 0,14 46,28 EUR 55,00 EUR 34,39 19.06.2024 Porsche Automobil Holding SE Call HC3P7V 0,20 46,28 EUR 52,00 EUR 15,20 19.06.2024 Porsche Automobil Holding SE Call HC9DAW 0,31 46,28 EUR 50,00 EUR 9,72 18.09.2024 Bayer AG Call HD0QJ5 0,50 41,2425 EUR 42,00 EUR 8,19 18.06.2025 Bayer AG Call HC9GV2 0,34 41,2425 EUR 44,00 EUR 12,33 18.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.11.2023; 10:56 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD0JPG 7,62 15902,76 Punkte 17366,557135 Punkte -5 Open End DAX ® Short HC7FDB 7,24 15902,76 Punkte 16103,284745 Punkte -25 Open End DAX ® Short HC99K9 8,37 15902,76 Punkte 16773,039508 Punkte -8 Open End DAX ® Long HC99K1 9,09 15902,76 Punkte 14474,023157 Punkte 6 Open End DAX ® Long HC01KQ 4,48 15902,76 Punkte 15132,455554 Punkte 12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.11.2023; 11:05 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!