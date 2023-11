© Foto: Richard Drew/AP/dpa



DIe US-Märkte haben die Inflationsdaten in dieser Woche gefeiert. War das der Startschuss für die Jahresendrallye oder ist die Euphorie verfrüht? Fragen an Aktie-der-Woche-Chef Lars Wißler.Die starken Inflationsdaten aus den USA in dieser Woche haben Lars Wißler überrascht. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöung im Dezember gehe mittlerweile gegen Null. Warum er sich mit der Hoffnung auf eine Jahresendrallye noch schwer tut. Häufig sei das, was alle erwarten, gerade nicht das, was schlussendlich auch eintrete, meint Wißler. Wo er sich zuletzt geirrt habe und warum Halbleiter ein nahezu perfekter Motor für die Märkte sind. Das und mehr im Video Hier erfahren Sie mehr zum Hebel der …