Dortmund (ots) -Biogen Deutschland, ein führender Anbieter innovativer Therapien für neuromuskuläre und seltene Erkrankungen, ist vom 16. bis 18. November auf dem GNP, der 48. Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropädiatrie, in der Messe Dortmund vertreten.Am Stand von Biogen Deutschland können sich Besucher*innen über die neuesten Entwicklungen und innovativen Therapien im Bereich der Spinalen Muskelatrophie (SMA) und der Friedreich-Ataxie informieren.Aktuelle Studien und Fallbeispiele - was ist möglich bei SMA?Prof. Dr. med. Janbernd Kirschner vom Universitätsklinikum Freiburg, präsentiert die 5-Jahresdaten der NURTURE-Studie. NURTURE war die erste Studie zur präsymptomatischen medikamentösen Behandlung der spinalen Muskelatrophie und ist gleichzeitig die mit der bisher längsten Beobachtungsdauer. Anhand von Beispielen aus der klinischen Praxis spricht Prof. Dr. Bernd Wilken vom Sozialpädiatrischen Zentrum Kassel über unterschiedliche Therapieverläufe, Therapieüberprüfungen und Therapieentscheidungen.Ataxien im Kindesalter und Perspektiven für die Friedreich-AtaxieEine weitere seltene Krankheit, bei der sich Biogen engagiert, ist die Friedreich-Ataxie, eine genetisch bedingte, lebensverkürzende, schwächende und degenerative neurologische Erkrankung. Bei dem von Biogen gesponsorten Symposium unter dem Vorsitz von Prof. Dr. med. Thomas Lücke vom Katholischen Klinikum Bochum erhalten interessierte Neuropädiater ein Update in puncto Ataxien im Kindesalter und Einblicke insbesondere in die Friedreich-Ataxie. Dr. med. Nina-Maria Wilpert von der Charité, Universitätsmedizin Berlin, informiert zu Klinik und Genetik der Ataxien im Kindesalter. Prof. Dr. med. Wolfgang Nachbauer, Universitätsklinik der Neurologie Innsbruck, gibt eine Übersicht über therapeutische Optionen.Partnerschaftlicher Ansatz für Fortschritte in der VersorgungBiogen ist überzeugt davon, dass Fortschritt nur gemeinsam und partnerschaftlich erfolgen kann. Das Unternehmen arbeitet eng mit Betroffenen, Angehörigen, Ärzt*innen und Expert*innen zusammen, um die Bedürfnisse von Menschen mit neuromuskulären und seltenen Erkrankungen besser zu verstehen und noch mehr Fortschritt zu ermöglichen."Wir freuen uns, dass wir auf dem GNP die Gelegenheit haben, im persönlichen Austausch mit zahlreichen Neuropädiatern über Behandlung der SMA und das Krankheitsbild der Friedreich-Ataxie zu sprechen. Wir erwarten einen spannenden Austausch", sagt Björn Schmid, Associate Medical Director Neuromuscular Disease bei Biogen Deutschland. "Wir sind gemeinsam entschlossen, einen echten Fortschritt für Menschen mit neurologischen und seltenen Erkrankungen zu erreichen."Über BiogenBiogen wurde 1978 gegründet und ist ein führendes globales Biotechnologieunternehmen, das zahlreiche bahnbrechende Innovationen hervorgebracht hat, darunter ein breites Portfolio von Medikamenten zur Behandlung von Multipler Sklerose, die erste zugelassene Behandlung für spinale Muskelatrophie und zwei gemeinsam entwickelte Therapien zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Die Pipeline von Biogen umfasst potenziell neuartige Therapien in den Bereichen Neurologie, Neuropsychiatrie, spezialisierte Immunologie und seltene Krankheiten. Damit konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf sein Ziel, der Menschheit durch Wissenschaft zu dienen und gleichzeitig eine gesündere, nachhaltigere und gerechtere Welt zu fördern.Routinemäßig werden Informationen, die für Anleger wichtig sein könnten, auf www.biogen.com veröffentlicht. Für weiterführende Informationen zum Unternehmen, besuchen Sie biogen.de und folgen Sie Biogen auch in den sozialen Medien - Twitter (https://twitter.com/biogen_de), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/biogen-/posts/?feedView=all), YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SzV5YDDVQPw&list=PLDsLActuZqM7--5rU1esDZI7ogwTMNWma).Ansprechpartner:Dr. Micha WirtzExternal Affairs LeadBiogen GmbH | | Riedenburger Straße 7 | 81677 München | DeutschlandE-Mail: micha.wirtz@biogen.comTelefon: +49 89 99617-326Mobil: +49 151 65 77 59 80Original-Content von: Biogen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102449/5651681