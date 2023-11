Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Anleihemarkt geben nach, deren Barometer am Futures-Markt, der Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264), steigt, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Der sei jetzt weit in eine charttechnische Entscheidungszone gelaufen, deren Überwinden die Aufwärts-Wende bedeuten würde. Ob man damit richtig liege? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...