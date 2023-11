In der letzten Woche zeigte der Silberpreis eine bemerkenswerte Dynamik. Am Freitag wurde ein Stand von 23.93 US-Dollar verzeichnet - ein Anstieg von 1.6% innerhalb von 24 Stunden. Betrachtet man die gesamte Woche, so ergibt sich eine beeindruckende Steigerung von 7.6%. Diese Entwicklung deutet auf eine zunehmend bullische Stimmung am Markt hin.Anzeige:Der kürzliche Anstieg über die Widerstandszone von 23,70 US-Dollar, die seit September Bestand hatte, ist ein klares bullisches Signal bei Silber (TVC:SILVER). Dieser Durchbruch könnte den Weg ...

