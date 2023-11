Die Microsoft-Aktie hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch erklommen. Auf Jahressicht beträgt der Kursgewinn mehr als 50 Prozent. Dennoch scheinen die Bullen bei Microsoft weiter am Drücker zu bleiben: Am Freitag zeichnet sich bereits im vorbörslichen US-Handel der Sprung auf ein neues Rekordhoch ab. Die jüngst abgehaltene Ignite-Konferenz 2023 verstärkte das Marktvertrauen durch die Vorstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...