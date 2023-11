© Foto: picture alliance / newscom | JOE MARINO



Elon Musk hat offenbar die Möglichkeit verworfen, dass SpaceX sein Satelliteninternetunternehmen Starlink im nächsten Jahr ausgliedern und an die Börse bringen wird. Die Gerüchteküche brodelt aber weiter.Bloomberg berichtete diese Woche, dass Starlink bereits Ende 2024 per IPO ausgegliedert werden könnte, um von der starken Nachfrage nach Kommunikation über den Weltraum zu profitieren. Um sich darauf vorzubereiten, habe SpaceX die Vermögenswerte der Satelliteneinheit in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft verlagert, die schließlich im Rahmen des Börsengangs ausgegliedert würde, sagte eine der Personen, die nicht genannt werden wollte. Es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen …