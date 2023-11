NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom nach Halbjahreszahlen 2023/24 und Managementaussagen von 14,00 auf 13,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Bahntechnikkonzern. Was den freien Barmittelzufluss betreffe, bleibe sie vorsichtig, betonte sie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

