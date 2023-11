Wien (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten galt in den vergangenen Jahren bekanntermaßen das Prinzip "Tina" ("There is no Alternative"): keine Alternative zu Aktien, so die Experten von "FONDS professionell".Mit "Barbara" ("Bonds Are Really Back And Really Attractive") seien nun die Anleihen zurück. Diese Einschätzung teile auch Mathias Beil, Leiter Vermögensverwaltung bei der Hamburger Sutor Bank. Trotzdem rate er zur Vorsicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...