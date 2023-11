Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 17.11.2023

Kursziel: 3,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,00.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat ihren 9M-Bericht veröffentlicht und die vorläufigen Umsatz- und EBITDA-Zahlen bestätigt. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte das Unternehmen erstmals in diesem Jahr ein positives Quartals-EBITDA (EUR101 tsd.) erzielen. Dies zeigt die positiven Auswirkungen der eingeleiteten Kosteneinsparungen. Für Q4 geht APM von einem weiteren Umsatzrückgang im Jahresvergleich und einem positiven EBITDA aus. Da Q4 das saisonal stärkste Quartal ist (Online-Weihnachtseinkäufe, Black Friday & Cyber Monday), erwarten wir für Q4 ein EBITDA von EUR806 tsd. Nach der erfolgreichen Übernahme eines 26%igen Anteils an solute glauben wir, dass ein Haupttreiber des Aktienkurses der Plan von APM ist, ihren Anteil an solute auf >50% zu erhöhen und das Unternehmen zu konsolidieren. Die Übernahme würde den Umsatz von APM mehr als verdoppeln und einen führenden börsennotierten Akteur im Bereich Performance Marketing und digitale Marktplätze (Preisvergleiche) schaffen. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das die geplante Konsolidierung von solute noch nicht berücksichtigt, führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR3,00. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.00 price target.



Abstract:

ad pepper media (APM) published its 9M report and confirmed preliminary sales and EBITDA. Despite the challenging market environment, the company reported its first positive quarterly EBITDA figure (EUR101k) of the year. This shows the positive effects of initiated cost savings. For Q4, APM is guiding towards a further decline in revenue y/y and positive EBITDA. As Q4 is the seasonally strongest quarter (online Christmas shopping, Black Friday & Cyber Monday), we expect Q4 EBITDA of EUR806k. Following the successful acquisition of a 26% stake in solute, we believe that a main share price driver is APM's plan to raise its stake in solute to >50% and consolidate the company. The deal would more than double APM's revenue and create a leading listed player in performance marketing and digital marketplaces (price comparison). An updated DCF model, which does not yet factor in the planned solute consolidation, yields an unchanged price target of EUR3.00. We confirm our Buy recommendation.



