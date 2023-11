Mit dem Auslaufen der Berichtssaison in den USA deutet sich am Freitag nach einer mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickten Woche ein ruhiger Ausklang an. Standard- und Technologiewerte werden zum Auftakt noch etwas höher erwartet. Rund eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones 0,4 Prozent höher auf 35.071 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 lag zuletzt bei plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...